Ретроградный Меркурий к 8 марта

7 марта 2019

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Ретроградный Меркурий к 8 марта

Кто постоянно отслеживает транзиты, уже заметил, что начался период ретроградного Меркурия, который продлится с 6 марта по 28 марта 2019 года. Основные тенденции остаются всё те же: не нужно

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Вимшоттари Даша. Часть 3

24 февраля 2019

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Вимшоттари Даша. Часть 3

5. Результаты функционального качества планет для каждой Лагны В предыдущей статье были перечислены правила, по которым дается оценка планетам в карте. Очевидно, что для каждой конкретной Лагны положительная 

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Вимшоттари Даша. Часть 2

25 января 2019

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Вимшоттари Даша. Часть 2

4. Функциональные качества планет Планеты, вследствие управления домами, приобретают те или иные качества, которые могут проявиться в течение их Даши. Вследствие этого пагубные планеты могут давать положительные результаты,

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Вимшоттари Даша. Часть 1

24 января 2019

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Вимшоттари Даша. Часть 1

Этой статьей я начну публикации материала, касающегося Вимшоттари Даша. Тема не новая, классическая, однако имеет несколько трактовок различными школами, не структурирована в виде классического последовательного изложения

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Скорпион (Вришчика)

24 октября 2018

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Скорпион (Вришчика)

В этой статье я продолжаю цикл описания Лагн, которые построены на принципе естественного Зодиака и отношений между управителем Лагны и управителем других домов на основе дружбы и вражды между планетами, а также других показателей.

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Новая версия Jyotish calculator 2.3

26 марта 2018

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Новая версия Jyotish calculator 2.3

Здравствуйте уважаемые ценители ведической астрологии. Сообщаю о выходе новой версии 2.3 программы Jyotish calculator. К анонсу прилагаю видео (в конце записи), снятое в формате HD, поэтому

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Ведическая концепция здоровья и болезни

20 марта 2018

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Ведическая концепция здоровья и болезни

Эта статья является частью уникальной книги Натальи Богдановой "Аюрведа как она есть, или Наука о здоровье в соответствии со «Шримад-Бхагаватам»", которая вышла в свет уже вторым изданием

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Метод ректификации по Гулике

29 сентября 2017

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Метод ректификации по Гулике

Принцип метода таков: «Верный знак Лагны находится в трине от знака Гулики или знака Навамши Гулики»[1]. В соответствии с этим принципом правильная Лагна может находиться в 6 (когда знак Лагны и Навамши различны) знаках: знак Гулики

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Метод ректификации

25 июня 2017

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Метод ректификации "Варга Чатуштая"

Теория метода такова: «Умножьте долготу Лагны на 9,12,81 и 108 соответственно. Каждая результирующая долгота, после отбрасывания кратных 21600 минут (360 градусов х 60 минут)

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Метод ректификации Кунда

30 мая 2017

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Метод ректификации Кунда

Метод ректификации Кунда описывается пандитом Харихарой в трактате Прашна Марга. Он заключается в следующем. Нужно умножить долготу Лагны на число 81, из результирующей долготы вычесть кратные 360 градусов.

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