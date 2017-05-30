Ретроградный Меркурий к 8 марта Кто постоянно отслеживает транзиты, уже заметил, что начался период ретроградного Меркурия, который продлится с 6 марта по 28 марта 2019 года. Основные тенденции остаются всё те же: не нужно Далее...

Вимшоттари Даша. Часть 3 5. Результаты функционального качества планет для каждой Лагны В предыдущей статье были перечислены правила, по которым дается оценка планетам в карте. Очевидно, что для каждой конкретной Лагны положительная Далее...

Вимшоттари Даша. Часть 2 4. Функциональные качества планет Планеты, вследствие управления домами, приобретают те или иные качества, которые могут проявиться в течение их Даши. Вследствие этого пагубные планеты могут давать положительные результаты, Далее...

Вимшоттари Даша. Часть 1 Этой статьей я начну публикации материала, касающегося Вимшоттари Даша. Тема не новая, классическая, однако имеет несколько трактовок различными школами, не структурирована в виде классического последовательного изложения Далее...

Скорпион (Вришчика) В этой статье я продолжаю цикл описания Лагн, которые построены на принципе естественного Зодиака и отношений между управителем Лагны и управителем других домов на основе дружбы и вражды между планетами, а также других показателей. Далее...

Новая версия Jyotish calculator 2.3 Здравствуйте уважаемые ценители ведической астрологии. Сообщаю о выходе новой версии 2.3 программы Jyotish calculator. К анонсу прилагаю видео (в конце записи), снятое в формате HD, поэтому Далее...

Ведическая концепция здоровья и болезни Эта статья является частью уникальной книги Натальи Богдановой "Аюрведа как она есть, или Наука о здоровье в соответствии со «Шримад-Бхагаватам»", которая вышла в свет уже вторым изданием Далее...

Метод ректификации по Гулике Принцип метода таков: «Верный знак Лагны находится в трине от знака Гулики или знака Навамши Гулики»[1]. В соответствии с этим принципом правильная Лагна может находиться в 6 (когда знак Лагны и Навамши различны) знаках: знак Гулики Далее...

Метод ректификации "Варга Чатуштая" Теория метода такова: «Умножьте долготу Лагны на 9,12,81 и 108 соответственно. Каждая результирующая долгота, после отбрасывания кратных 21600 минут (360 градусов х 60 минут) Далее...